Neue Smart Speaker Sonos Era 300 und Era 100 angekündigt

Sonos Era 300 ist ein neuartiger, revolutionärer Speaker, der für unvergleichliches 3D Audio mit Dolby Atmos sorgt. Sonos Era 100 ist die Neuauflage des Sonos One. Die Geräte sind außerdem die ersten Speaker, die nach den neuen Sonos Standards für verantwortungsvolles Design entwickelt wurden. Diese umfassen langfristige Lebensdauer, energieeffiziente Technologie und die Verwendung von recycelten Materialien.

Sonos Era 300 – Sound der euch tief eintauchen lässt

Ein kompakter Speaker mit sechs leistungsstarken Treibern, die Sound in alle Richtungen leiten und so ein tolles 3D Audio mit Dolby Atmos liefert. Bei Musik und Filmen wird man also mitten ins Geschehen versetzt. Das akustische Design des Era 300 ist in einem sanduhrförmigen Gehäuse untergebracht, welches die perfekte Ausbreitung des Sounds für ein echtes Surround-Erlebnis ermöglicht. Das Modell ist der erste Sonos Speaker, der Multichannel Surround Sound liefert, wenn er als Surround Speaker für ein Heimkino-Setup verwendet wird. Filmfans können zwei Speaker mit der Arc oder der Beam (Gen. 2) verbinden, um ein überragendes Dolby Atmos Erlebnis zu schaffen. Durch enge Zusammenarbeit mit der Musikbranche wurde darauf geachtet das Musik in Studioqualität genossen werden kann.

Sonos Era 100 – ein legendärer Speaker neu definiert

Der Era 100, die Weiterentwicklung des Vorgängers Sonos One, verfügt über komplett neue Hardware und Software. Mit Akustik und Design der nächsten Generation liefert er kristallklaren Stereo Sound und beeindruckenden Bass. Das schlanke, moderne Design sieht im Bücherregal, auf der Küchentheke, dem Schreibtisch oder Nachttisch immer elegant aus und steckt voller leistungsstarker Technik. Kombiniert man Zwei Era 100, können diese beim nächsten Filmabend als Surround Speaker verwendet werden, um zusammen mit einer Soundbar ein Surround Sound System zu erschaffen, oder als Stereo-Paar für raumfüllenden Sound platziert werden.

Nachhaltiger Sound

Dank des zeitlosen, auf Sound fokussierten Designs von Sonos, sind Era 300 und Era 100 eine Antwort auf die Herausforderungen, mit der unsere Umwelt konfrontiert ist. Die neuen Speaker verbrauchen weniger Energie und wurden mit recycelten Materialien entwickelt. Sie wurden mit einem Stromverbrauch von weniger als zwei Watt im Standby-Modus und einem neuen, innovativen Ruhemodus entwickelt.

Ein erster Eindruck des Sounderlebnis

Ich selbst hatte die Möglichkeit die beiden Speaker probezuhören. Der Era 100 ist für die kompakte größe außerordentlich beeindruckend. Sei es für Musik oder doch in Verbindung mit dem Fernseher, hat er tolle klänge erzeugt. Für den Großteil der VerbraucherInnen ist dies eine tolle Möglichkeit hochwertigen Sound in kompaktem Design für einen leistbaren Preis von 279,00€ zu genießen.

Das absolute Beast, Sonos Era 300, hat mir dann aber im direkten Vergleich gezeigt wie weit Audio noch gehen kann. Anhand der Filmausschnitte von A Quiet Place und Top Gun: Maverick wurde mir ein 3D-Heimkino Audio Erlebnis präsentiert, welches beachtlichen Eindruck hinterlassen hat. Der kristallklarer Sound mit beeindruckenden Höhen und Tiefen in ruhigen aber auch chaotischen Situationen hat mich wirklich erstaunen lassen. Dieses kräftigere Sounderlebnis ist zu einem Preis von 499€ zu haben. Beide Sonos Era Geräte sind dann ab dem 28.März erhältlich.