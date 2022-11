Sonic Frontiers Test: Kann der blaue Igel in einer Open-World bestehen?

Dieses Mal pfuscht der eigentlich geniale Wissenschaftler mit antiker Highend-Technologie herum und katapuliert damit den blauen Igel direkt in eine neue Katastrophe. Ohne was schlimmes zu erwarten, fliegen Sonic, Tails und Amy gerade mit dem Flugzeug durch die Gegend, als sie plötzlich von einem Portal in eine andere Welt gezogen werden. Einzig Sonic gelingt es, dies heil zu überstehen und es ist nun an ihm Dr. Eggman aufzuhalten und seine Freund:innen zu retten.

Sonic hat den Anschluss zu seinem Testimonialkollegen Mario aus dem Hause Nintendo leider schon vor langer Zeit verloren – einzige Ausnahme sind die gemeinsamen Auftritte bei olympischen Spielen. Zu viele uninspirierte “3D”-Spiele mit dem blauen Highspeed-Igel kamen in den letzten Jahren auf den Markt, die die Community tendenziell mehr enttäuschten als glücklich machten. Frontiers schickte sich nun an, die Trendwende herbeizuführen. Ob das gelingt, erfahrt ihr in meinem Sonic Frontiers Test.

Open World trifft auf klassische Highspeed-Level

Die wohl größte Errungenschaft des neuen Abenteuers des blauen Igels ist die Open-World. Hier könnt ihr auf verschiedenen Inseln maschinenartige Monster (teils im Ausmaß von Titanen aus Shadow of the Colossus) besiegen, Rätsel lösen, mit Highspeed herumflitzen und vieles mehr. Dabei schaltet ihr Gegenstände frei, mit denen ihr die heiß geliebten Chaos Emeralds bekommt oder beispielsweise in die Cyberspace-Welten abtauchen könnt.

Diese Cyberspace-Welten transportieren den Charakter und Geist der Sonic-Spiele in vollen Zügen, während die Open-World für mich zu lieblos und langweilig gestaltet ist. Es wirkt, als hätte man gigantische Ambitionen gehabt. Man spürt einen Hauch von Shadow of the Colossus, einen Hauch von Sonic, einen Hauch von Super Mario Odyssey, aber von allem zu wenig. Und so bleibt einen für mich wirklich enttäuschende “Oberwelt”. Spannender hingegen sind die Cyberspace-Welten, in denen ihr mal 2D, mal 3D in klassischer Sonic-Manier durch die Levels düst, dabei Ringe einsammelt und versucht eure Highscore-Zeit nochmals zu unterbieten. Hier spürt man den wahren Sonic-Flair.

Nette, neue Mechanik: Der Cyberloop

Neben Fähigkeiten, die wir vom blauen Highspeed-Igel schon kennen, ließen sich die Entwickler:innen mit dem Cyberloop extra für Frontiers eine neue einfallen. Dabei drückt ihr einen Taste und zeichnet eine Spur hinter euch mit der ihr versucht einen Kreis (sogenannt Loop) zu bilden. Damit könnt ihr Gegner attackieren, oder an – laut Erklärung – besonderen Orten Geheimnisse entdecken. Ich konnte so beispielsweise Ringe in der Open-World quasi immer nherzaubern (besonders praktisch, wenn man gerade keine hat und beim nächsten Treffer sonst sterben würde), oder auch mal versteckte Sammelobjekte enthüllen.

Petri Heil!

Wenn euch zwischendurch mal langweilig ist, könnt ihr durch einen Ausflug zu einem kleinen Teich machen. Dort könnt ihr euer Glück als Angler:in versuchen. Ihr fischt dort (für jeden Versuch braucht ihr einen Köder) verschiedene Wassertiere aus dem Teich aber auch gerne mal eine Schatzkiste. Das Anglergut könnt ihr im Nachgang gegen verschiedene Preise (z.b. Power-ups oder Ringe) eintauschen. Ein nettes Minispiel, aber leider auch nicht mehr.