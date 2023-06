Sonic Frontiers bekommt zweites kostenloses Update namens Birthday Bash

Sega sagte: “Feiern Sie Sonics Geburtstag auf den festlich dekorierten Starfall Islands! Drehen Sie sich mit neuen Herausforderungen, Moves, sammelbarem Koco und New Game + auf den Weg zur Party!” Der Birthday Bash DLC ist das zweite von drei kostenlosen Sonic Frontiers -Updates, die für 2023 geplant sind. Nummer eins kam im März an und führte einen Fotomodus, eine Jukebox und neue Herausforderungsmodi ein. Das dritte Update fügt neue Story-Inhalte und spielbare Charaktere hinzu.

Das Sonic Central-Showcase fiel mit der Veröffentlichung von Sonic Origins Plus zusammen, einem Erweiterungspaket für Sonic Origins, das alle 12 Sonic-Titel enthält, die für die Game Gear veröffentlicht wurden. Die Präsentation wurde auch verwendet, um mehr von Sonic Superstars zu zeigen, das neue 2D-Sonic the Hedgehog-Spiel, das Sega diesen Monat angekündigt hat. Sonic Superstars ermöglicht es den Spielern, entweder Sonic, Tails, Knuckles oder Amy Rose zu steuern, und zum ersten Mal in einem Sonic-Spiel wird es auch Koop-Unterstützung für bis zu vier Spieler geben. Es wird im Herbst 2023 (angeblich am 17. Oktober 2023) sowohl digital als auch physisch für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht.