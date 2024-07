Sommergewinnspiel 2024 – Tag 1

Mehr über die Tasche erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Die Vision: Den Kontrast zwischen Ästhetik und Funktionalität auslotend, kreieren wir vielseitige Produkte, die täglich Freude bereiten. Smartes Design, das aufgeschlossene Menschen weltweit begleitet.

Die Mission: Seit jeher unabhängig, hat INA KENT den Anspruch, authentische und vielseitige Produkte zu kreieren, die detailverliebt verarbeitet werden. Unser Ziel ist, Taschen und Accessoires zu entwickeln, die den komplexen Anforderungen des Alltags entsprechen und die gerne zu jedem Anlass getragen werden. Zeitloses Design, zu dem man intuitiv greift und das alle Generationen gleichsam anspricht.

Unsere Heimatstadt ist Wien – ihr unverwechselbarer Spirit spiegelt sich in unseren Designs wider. Als Teil unserer Identität verpflichten wir uns dem respektvollen Umgang mit allen Ressourcen und der Qualität in jedem einzelnen Prozessschritt.

Mehr über die Taschen und einen Onlineshop findet ihr hier.

