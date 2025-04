Ostergewinnspiel 2025: Tag 2

Mit dem rückseitig angebrachten Klickfix-Befestigungssystem ist Sam super einfach und sicher an nahezu jedem Gepäckträger befestigt. Vor dem ersten Einsatz wird dazu einmalig der untere Drehhaken mit einem Schraubenzieher auf den eigenen Gepäckträger eingestellt. Ab dann ist das Klickfix-System werkzeuglos in Sekundenschnelle einsatzbereit. Die vier Sicherungshaken sind so aufeinander abgestimmt, dass Sam auch bei holpriger Strecke immer sicher hält. Sams Tragegurt lässt sich mit zwei großen, griffigen Karabinern ganz schnell abnehmen und wieder anlegen. Der Tragegurt von Fahrradtasche Sam ist extra so konzipiert, dass er sich in der kürzesten Einstellung nirgendwo verfangen kann. In der kürzesten Einstellung kannst Du den Tragegurt also einfach dranlassen und bist noch schneller startbereit.