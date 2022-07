Sommergewinnspiel 2022 – Tag 21

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2022. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Heute verlosen wir:

3x Asterix & Obelix Slap Them All! (PS4)

Asterix & Obelix Slap Them All!

Dieses Spiel ist eine wahre Mutprobe! Das Spiel katapultiert euch ins Jahre 50 v. Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Nur ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. In den Rollen von Asterix & Obelix reist ihr zu den kultigsten Schauplätzen der Comicbuchreihe und kämpft euch durch ganze Heerscharen von römischen Legionären, Piraten, Räubern und sogar der gefürchteten Normannen!

Zuständig für die Entwicklung von Asterix & Obelix: Slap Them All! ist das Entwicklungsteam von Mr Nutz Studio, das großen Wert darauf legt, dieses Abenteuer so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Es entschied sich daher dazu, den visuellen Stil des Spiels möglichst nah an dem der Comicbücher zu halten, weshalb die Charaktere, die Szenerie und sogar die Animationen vollständig von Hand gezeichnet wurden. Dieses Spiel ist ein wahrer Tribut an die 2D-animierten Klassiker der Serie und bietet einen einzigartigen Stil, der Comic-Fans und Retro-Spieler:innen gewiss gleichermaßen ansprechen wird.

Anders als das Rezept des magischen Zaubertranks birgt das Gameplay-Konzept von Asterix & Obelix: Slap Them All! keine geheime Zutat, außer gutem, klassischen Spaß: Es besteht aus den Kernmechanismen, die den Spaß eines klassischen Beat ’em up ausmachen, abgerundet mit einer Prise lokalem Koop-Modus! Bei Jupiter, beim Teutates … diese Gallier sind verrückt!