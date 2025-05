So werden die Nintendo Switch-Spiele auf der Switch 2 besser

Nintendo hat die kostenlosen Switch 2-Updates detailliert beschrieben, die bei der Markteinführung für 12 seiner bestehenden Spiele erscheinen.

Zu den Switch 2-Updates

Nintendo hat zuvor angekündigt, dass es kostenlose Updates für bestimmte Switch-Spiele sowie für die kostenpflichtigen Switch 2 Edition-Upgrades für andere Spiele geben wird. Jetzt werden genau Details hinzugefügt, welche Spiele an dem Tag der Veröffentlichung der Switch 2 am 5. Juni Updates erhalten werden – einschließlich Titel wie Super Mario Odyssey, Pokémon Karmesin & Purpur und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – sowie was diese Updates beinhalten werden.

Einige Spiele erhalten nur die zusätzliche GameShare-Unterstützung, eine neue Funktion, die bedeutet, dass wir mit mehreren Switch-Konsolen (sei es Switch oder Switch 2) den Mehrspielermodus mit nur einer Kopie des Spiels spielen können. Andere erhalten höhere Auflösungen, Bildraten-Upgrades, HDR-Unterstützung oder eine Kombination aus allen dreien. Nintendo hat nicht erklärt, dass dies die einzigen Spiele in seiner bestehenden Bibliothek sind, die kostenlose Switch 2-Updates erhalten, so dass es möglich ist, dass weitere folgen werden. Dies sind jedoch die Spiele, die bestätigt wurden, um Updates am Starttag der Switch 2 am 5. Juni 2025 zu erhalten. Die vollständige Liste lautet wie folgt:

GameShare-Unterstützung: Bis zu vier Personen können 34 Spiele spielen. Lokal teilen oder online über GameChat teilen.

Arms

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

Bildrate: optimiert für Nintendo Switch 2 für flüssigere Bewegungen (auch wenn man mit drei oder mehr Spielern spielt)

HDR-Unterstützung

GameShare-Unterstützung: Bis zu vier Personen können im Partymodus spielen. Lokal teilen oder online über GameChat teilen.

Grafik: Optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

HDR-Unterstützung

GameShare-Unterstützung: Zwei Personen können alle Levels spielen. Lokal teilen oder online über GameChat teilen.

Game Builder Garage

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

Unterstützt Joy-Con 2 Maussteuerung

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

Bildrate: Verbessert für flüssigere Bewegungen auf Nintendo Switch 2

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

Bildrate: Verbessert für flüssigere Bewegungen auf Nintendo Switch 2 (einschließlich Bowser’s Fury )

) HDR-Unterstützung

GameShare-Kompatibilität: bis zu vier Personen können Super Mario 3D World spielen. In Bowser’s Fury können zwei Personen zusammen spielen, wobei jemand Mario und die andere Person Bowser Jr. kontrolliert. Lokal teilen oder online über GameChat teilen.

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

HDR-Unterstützung

GameShare-Unterstützung: Zwei Personen können zusammen spielen, wobei ein Spieler Mario und der andere Cappy kontrolliert. Lokal teilen oder online über GameChat teilen.

Grafik: optimiert für das Nintendo Switch 2 Display und hochauflösende Fernseher für eine verbesserte Bildqualität

HDR-Unterstützung