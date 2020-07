So verbaut ihr einen Prozessor-Kühler in euren PC

Damit in den kommenden heißen Monaten eure PCs mit den noch heißeren Spielen (beispielsweise das kürzlich angekündigte Horizon Zero Dawn für PC) zurecht kommen, zeigen wir euch wie man einen Prozessor-Kühler in euren PC verbaut. Im folgenden Video zeigen wir euch, wie kinderleicht ihr einen CPU-Kühler – bei uns wurde der Shadow Rock 3 von be quiet! verwendet – installiert. Viel Spaß und Erfolg damit.