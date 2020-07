Horizon Zero Dawn kommt am 7. August auf PC

Endlich hat Horizon Zero Dawn für PC ein Releasedatum: Am 7. August 2020 erscheint es für PC! Lest hier mehr.

Über die PC-Version

Wir wussten bereits, dass das PS4-Exklusivspiel Horizon Zero Dawn seinen Weg auf den PC finden wird. Dank einem Tweet von Guerrilla Games wissen wir nun auch mehr: Am 7. August wird das Spiel auf Steam und dem Epic Games Store um 49,99 Dollar zu haben sein. Dazu gibt‘s auch einen Trailer zur PC-Vesrion des Spiels, der in die Tiefe geht. Ihr könnt mit Ultrawide-Display-Auflösung spielen, die Framerate-Begrenzung aufheben, die Grafik feineinstellen sowie Reflexionen und Controller-Optionen bearbeiten. Der 90-Sekunden-Trailer macht Lust auf mehr, seht selbst: