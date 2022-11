So geht’s nach dem Release mit Mario + Rabbids Sparks of Hope weiter

Ubisoft enthüllte wie es nach dem Release mit Mario + Rabbids Sparks of Hope weitergeht: Insgesamt warten drei DLCs, die teils seperat teils exklusiv mit dem Season Pass erworben werden können.

Diese Mario + Rabbid s Sparks of Hope kommen

Im Tower of Doooom stehen Spieler:innen vor sehr großen Herausforderungen! Madame Bwahstrella braucht Mario, Rabbid-Peach und ihre Freunde, um ihren mehrdimensionalen Turm zu reinigen und ihren alten Freund Spawny zu retten! Anfang 2023 wird diese Erweiterung einen neuen Kampfspielmodus hinzufügen, in dem sich Spieler:innen auf ihrem Weg zur Spitze des Turms hochstrategischen Kämpfen stellen müssen.

Der zweite DLC lässt die Helden auf einen brandneuen Planeten reisen. Spieler:innen werden neue Umgebungen erkunden können, in denen es lustige Charaktere zu treffen, Geheimnisse zu entdecken, aber auch neue Feinde zu bekämpfen gilt. Dieser neue Story-Inhalt wird Mitte 2023 verfügbar sein. ​

Im letzten DLC werden Rabbid-Mario, Rabbid-Peach und Rayman ihre Kräfte in einem überraschenden, lustigen und epischen Abenteuer vereinen. Spieler:innen können Rayman steuern und ihm bei der Erkundung eines neuen und geheimnisvollen Ortes folgen. Dieser DLC wird Ende 2023 erscheinen.

Alle herunterladbaren Inhalte setzen voraus, dass Spieler:innen Mario + Rabbids Sparks of Hope besitzen. Diese sind zudem in dem Season Pass des Spiels enthalten. Tower of Doooom ist exklusiv für Season Pass-Besitzer:innen erhältlich, während die beiden anderen Erweiterungen separat gekauft werden können. Der Season Pass ist in der Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition enthalten. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Test.