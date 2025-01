SMILE 2 – Siehst du es auch? Heimkinoversion ab 23.1.2025 erhältlich

Paramount bringt die erfolgreiche, verstörende Horrorfilm-Fortsetzung SMILE 2 – SIEHST DU ES AUCH? mit jeder Menge Extras am 23.1.2025 auf DVD und Blu-ray sowie als limitiertes 4K-UHD-Steelbook in den Handel. Was euch erwartet erfahrt ihr hier.

Kurzinhalt

Kurz vor dem Beginn ihrer nächsten Welttournee sieht sich der international gefeierte Popstar Skye Riley (Naomi Scott) mit immer unerklärlicheren Ereignissen konfrontiert. Überwältigt von den grausamen Vorfällen und dem Druck des Ruhms, muss sich Skye ihrer düsteren Vergangenheit stellen. Bereit, bis an ihre Grenzen zu gehen, versucht sie die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, bevor es völlig aus den Fugen gerät …