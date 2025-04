Gewinnspiel: Wir verlosen Warfare Kinogutscheine

Regievisionär Alex Garland („Civil War“) inszeniert zusammen mit Veteran Ray Mendoza einen radikalen Actionfilm in Echtzeit, der auf Mendozas Erlebnissen beruht.

19. November 2006, Irak – Ein Platoon junger Navy Seals soll das Haus einer irakischen Familie besetzen, um ein aufständisches Gebiet abzusichern. Zuerst läuft alles nach Plan. Sie halten die Bewohner in Schach und verteilen sich in dem zweistöckigen Gebäude, um die Umgebung zu beobachten. Als sie eine bewaffnete Gruppe Männer bemerken, ist es schon zu spät: Eine Granate explodiert im Haus, kurz darauf detoniert eine Bombe und zwei Soldaten werden schwer verletzt. Gefangen in dem Haus geht es für die jungen Männer nur noch ums blanke Überleben. Der Druck der Angreifer lässt nicht nach und Unterstützung dringt nur mühsam zu ihnen vor. Verzweifelt versuchen sie, die beiden Verletzten am Leben zu halten. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 17.4.2025

Der Film startet am 17.4.2025 in den heimischen Kinos.

