Top Gun: Maverick Filmkritik: Born to Fly again?

IMAX-Standards mal ausgereizt?

Wer schon einmal in einem IMAX-Kino war, kennt die großspurige Pre-Show, die sowohl die Bildqualität als auch den Sound der IMAX-Technologie anpreist. In dieser Sequenz heißt es unter anderem: „Du wirst eine Stecknadel fallen hören und die donnernden Düsen eines Jets spüren.“ Top Gun: Maverick gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von Filmen, die dieses Versprechen uneingeschränkt einlösen. Von dem feurigen Donnern der F-16 Triebwerke bis zu der tunnelblickartigen POV-Ansicht der Pilot*innen und dem zerrenden Druck der g-Kräfte bei Steigflügen gibt es keine Kampf-Jet-Sequenz in diesem Film, die einen nicht direkt in den Pilotensitz befördert. Das ist in erster Linie den IMAX-Kameras zu verdanken, die eigens entworfen wurden, um in die Cockpits der F-16 Fighter zu passen und den Fliehkräften zu trotzen. So sind die blutsaugenden Effekte der g-Kräfte in voller IMAX-Qualität auf den Gesichtern der Schauspieler*innen zu sehen, welche dank Tom Cruise‘ aus Eigeninitiative organisiertem Trainingslager tatsächlich in der Lage waren, in den fliegenden Maschinen zu drehen. So ergibt sich eine große Auswahl von ebenso meisterhaft gefilmten wie geschriebenen Fighter-Kampfszenen, die in ihrer Armlehnen-packenden Intensität sowohl den Klassiker der 80er als auch sämtliche Flugsequenzen aus den Filmen der letzten Jahre übertreffen.