Slay the Spire Test (iOS): Nur noch eine Runde!

Ihr werdet also in einen Dungeon geworfen, und ihr habt im Rahmen eurer Möglichkeiten die Wahlfreiheit. Das fängt beim Beginn an, bei dem ihr euch für einen der Startpunkte entscheiden dürft. Ihr seht schon im Vorhinein, welche Herausforderungen auf dem jeweiligen Weg erwarten. Da gibt es Gegner, Elite-Gegner, Lagerfeuer, Schätze, Händler und die guten alten Fragezeichen. In jeder Runde gilt es dann die jeweilige Herausforderung zu bestehen, und genau das Abwägen zwischen Belohnung und Risiko, Kampf und Erholung macht den Reiz von Slay the Spire aus. Dass die Kartenziehung dann vom Zufall abhängt, scheint logisch!

Slay the Spire ist ein Deckbuilding-Spiel, wie es im Buche steht. Das bedeutet, dass ihr euer Kartendeck mit den Karten erstellt, die es im Spiel gibt. Bitte dies nicht zu verwechseln mit Deck-Construction-Spielen oder Sammelkartenspielen, die euch nur die Basiskarten liefern und ihr dann mit Booster-Packs und ähnlichen Dingen nachlegen müsst! Nein, in diesem Spiel sind alle Karten bereits integriert, euch erwarten also keine zusätzlichen In-App-Käufe, das ist sehr gut so. Schon die PC-Variante war ein Spiel zum Fixpreis, das ändert sich auch bei der iOS-Version nicht!

In Slay the Spire gilt es, mit einer Handvoll Karten einen Dungeon zu erkunden. Wie sich dieses Deckbuilding-Game so schlägt, lest ihr hier im Review! Zur Humble Bundle-Seite des Spiels geht es gleich hier .

Was passiert in Slay the Spire?

Wer noch nie so eine Art von Spiel gespielt hat, denkt zunächst einmal an Hearthstone und dergleichen, das ist ein guter Anfang. In Slay the Spire hängt alles von eurer Energie und euren Karten ab, von denen ihr grundsätzlich immer fünf auf die Hand bekommt. Jede dieser Karten hat gewisse Energiekosten, die von Null bis X reichen können. Wenn ihr keine Energie mehr habt, müsst ihr die Runde beenden und die Feinde sind an der Reihe. In welcher Reihenfolge ihr eure Karten in eurem Zug ausspielt, ist euch überlassen, dabei gibt es aber cleverere und weniger schlaue Varianten. Ein weiterer Mechanismus ist mit von der Partie, der den Einstieg erleichtert.

Ihr seht nämlich zu jeder Zeit, was eure Feinde an Statusveränderungen aktiv haben und was ihr nächster Zug sein wird. Stehen die Zeichen etwa auf Angriff, solltet ihr mit Block-Karten eure Verteidigung heben, und wenn die Gegner sich selbst stärken wollen, könnt ihr bedenkenlos angreifen. Feinde mit Stacheln in Slay the Spire bewirken, dass ihr mit jedem Angriff selbst Schaden erleidet. Greift ihr also solche Kreaturen an, tut das schnell weh – habt ihr aber zuvor Block-Karten abgehoben und ausgespielt, kratzt euch das nicht! Beendet ihr euren Zug, werft ihr eure Handkarten weg und zieht beim nächsten Zug wieder fünf neue. Taktieren gibt‘s also nicht!