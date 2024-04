Slay the Spire 2 angekündigt: Kommt 2025 in Steam Early Access

Mega Crit hat Slay the Spire 2 angekündigt, die Fortsetzung seines beliebten Roguelike-Deckbuilding-Spiels Slay the Spire. Lest mehr!

Über Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 wird 2025 in Steam Early Access veröffentlicht, sagte das in Seattle (Washington) ansässige Studio am Mittwoch. Die Fortsetzung wurde laut der neuen Steam-Seite in einer neuen Spiel-Engine “von Grund auf neu geschrieben”. “Wir bringen moderne Funktionen ein, integrieren brandneue Grafiken und erweitern die Moddability”, heißt es.

“Der Turm ist nicht mehr das, was er einmal war. Begegnen Sie allen neuen Feinden, Ereignissen und Schätzen, während sich die Räume und Gegenstände, die Sie entdecken, jedes Mal ändern, wenn Sie spielen… Versuchen Sie riskante Builds oder gehen Sie auf Nummer sicher, während Sie unzählige verschiedene Strategien erkunden, sich in seltsamen Szenarien wiederfinden und sich den Bossen jedes Aktes stellen”.