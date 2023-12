Skyrim Special Edition bekommt Update mit Creations und anderen Ergänzungen

Das offizielle Tool für Schöpfer wird auch aktualisiert und ein neues Ressourcenpaket mit einer Auswahl von Kunst- und Skript-Assets enthalten. Mit dem Update könnt ihr immer noch auf eure ursprünglichen Creation Club-Artikel zugreifen und Creation Credits (früher Creation Club Credits) verwenden, um Inhalte im Menü Creations zu kaufen. Mit dem Debüt von Creations werden die Namen und Preise der Kreditpakete am 12. Dezember angepasst. Während all dies eine gute Nachricht ist, ist das, was nicht so toll daran ist, dass der Skyrim Script Extender (SKSE) nicht mehr funktioniert, sobald ihr das Update angewendet habt. SKSE ist ein Tool, das von vielen Skyrim-Mods verwendet wird, das die Skriptfunktionen erweitert und dem Spiel zusätzliche Funktionen hinzufügt. Aber nur Geduld: Bethesda arbeitet mit dem Schöpfer von SKSE zusammen, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen.