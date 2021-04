Silicon Dreams: Österreichisches Cyberpunk Game jetzt erhältlich!

In einer von Konzernen kontrollierten dystopischen Zukunft, in der die Grenzen zwischen dem Realen und dem Künstlichen fast völlig verschwommen sind, gerät ein Verhörmodell-Androide zwischen Big Tech und einer sich anbahnenden Revolution. Die SpielerInnen können einschüchtern, manipulieren, verraten oder befreunden; sie können den RevolutionärInnen helfen oder ihren Untergang herbeiführen. Sie können sich an ihre strenge Programmierung halten – oder abweichenden Emotionen nachgeben.

Features:

Sprich, oder schweige für immer – Kontrolliere den Informationsfluss sorgfältig. Entscheide, was du wann und an wen weitergibst.

Fakten vs. Gefühle – Beobachte die Emotionen der Befragten in Echtzeit – Freude, Traurigkeit, Wut, Ekel, Schock und Angst. Nutze diese Daten, um eine Strategie zu planen & Schlussfolgerungen zu ziehen.

Entscheide über Leben und Tod – Verschone abtrünnige Androiden oder verdamme sie, um dein eigenes Überleben innerhalb des Konzerns zu sichern.

Verzweigte Pfade – Bewege dich durch ein riesiges Netz von Dialogoptionen und erlebe mehrere Enden, je nachdem, welchen Weg du wählst.

Über Clockwork Bird

Clockwork Bird wurde von den Freunden James Patton und Daniel Adams gegründet und ist ein kleines in Wien ansässiges Indie-Studio, das sich der Entwicklung von erzählerischen Spielen verschrieben hat. Zu ihren bisherigen Werken zählen Spinnortality und The Embers of the Stars.