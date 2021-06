Shin Megami Tensei V Gameplay Trailer veröffentlicht

Nachdem im Rahmen der Nintendo Direct bei der E3 2021 bereits umfassendes Gameplay gezeigt wurde (wir berichteten ), veröffentlichte ATLUS nun einen Shin Megami Tensei V Gameplay Trailer. Für all jene, die sich die umfassende, gut 20 minütige Treehouse-Präsentation ersparen wollen und lieber eine kompakte Zusammenfassung hätten, kommt das unten verlinkte Video wie gerufen. Dieses stellt noch einmal alle Eckpunkte des am 12. November erscheinenden fünften Teils der Reihe in kompakter Form vor.

Darum dreht sich Shin Megami Tensei V

Die Ambitionen von Göttern und Menschen kollidieren in einer Welt, welche zum Sterben verurteilt ist. Weder die Menscheit noch Dämonen scheinen der Bedrohung unserer Zeit gewachsen zu sein. Der neue geschmiedete Nahobino muss sich zusammen mit seinen Freunden der Frage stellen, was es wert ist gerettet zu werden. Was ist es wert sich dafür zu opfern? In dieser Welt ohne seinen Schöpfer – welchen Weg werden wir als Spieler wählen? Weitere Informationen zum Game erfahrt ihr auf der offiziellen Website des Entwicklers und Publishers ATLUS.