Shin Megami Tensei 5 Test – mehr Schatten als Lichtblicke

In welchen Punkten kann das düstere JRPG punkten? Welche Aspekte wurden nicht ganz so fantastisch umgesetzt? Vor allem beschäftigt uns auch die Frage, ob der neueste Eintrag aus der Shin Megami Tensei-Hauptreihe mit den auch bei uns im Westen so beliebten Persona-Spinoff-Titeln qualitativ mithalten kann. Oder kann ATLUS neuester Streich im Vergleich zu diesen Games sogar noch einen Schippe drauflegen?

Bereits am 12. November 2021 erschien das nächste umfassende Rollenspiel des japanischen Videospiel-Entwicklers ATLUS. Gut Ding braucht bekanntlich Weile und deshalb nahmen wir uns genügend Zeit für unseren umfassenden Shin Megami Tensei 5 Test. Im folgenden Review liefern wir einen Einblick in unsere Spielerfahrung auf der Nintendo Switch.

Dazu kam der aus allen Poren triefende Style der Games – egal ob es die Attacken-Animationen waren oder einfach nur das Hauptmenü. Und vergessen wir nicht den Soundtrack dieser Titel, der direkt ins Ohr geht und den ich mir auch Jahre nach Release immer wieder gerne anhöre. That being said – mit dem Background, dass ATLUS bereits in der Vergangenheit solche Top-Titel entwickelt hat, gehe ich in meine ersten Anspiel-Sessions von Shin Megami Tensei 5.

Die Prämisse rund um sympathische japanische Teenager, die sich zusammen mit mächtigen Dämonen gegen die Kräfte der Finsternis stellen, kam gut bei mir an. Daran war nicht ausschließlich das hervorragende Kampfsystem schuld – auch etwa im Vergleich zur von mir ebenfalls (zumindest teilweise) geliebten Pokémon-Reihe. Einfach der Mix aus Dungeon-Erkundung und paralleler Lebenssimulation in der man auch für Prüfungen lernen und die Beziehung zu seinen Kumpanen festigen konnte, schlug bei mir ein wie eine Bombe.

Persona 5 Royal und Persona 4 Golden sind nicht nur die Director’s Cut-Versionen zweier in der Vergangenheit durch ATLUS entwickelter japanischer Rollenspiele mit rundenbasierten Kampfsystem. Der Name ist bei beiden Games tatsächlich auch Programm. Nicht nur stellten diese meinen Einstieg in das umfassende Franchise dar, sie waren auch Auslöser dafür, dass ich mich über die Grenzen der beiden eigentlichen Titel mit anderen Spielen des Entwicklers beschäftligte. Einer diese war zum Beispiel der direkte Nachfolger von Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers ( hier geht es zu meinem Test), auch wenn dieser nicht von ATLUS selbst entwickelt sondern lediglich herausgegeben wurde.

Dieses Spiel ist wahnsinnig Oldschool! Das mag für manche Aspekte eines japanischen Rollenspieles gut sein. Das mag im Jahr 2021 für andere Mechaniken während des Games schlecht sein. Generell gilt die Hauptreihe des großen japanischen Videospiel-Franchises Shin Megami Tensei ja mittlwerweile so ein wenig “als das Dark Souls der rundenbasierten RPGs”. Das mag für einige den Nagel auf den Kopf treffen, für den ein oder anderen Gamer wiederum etwas weit hergeholt wirken. So oder so: Shin Megami Tensei ist bockschwer! Kein Vergleich also zum Beispiel zu den Pokémon-Hauptspielen, in denen man ja bekanntlich auch auf große Monstersammlung gehen kann.

Der ewige Kampf zwischen Göttern und Dämonen

Am Anfang schuf Gott seine Untertanen und seit diesem Zeitpunkt herrscht dieser eine Gott mit eiserner Ordnung über die Welt. Unter diesem Joch formierten sich Aufstände und es kam zum Krieg zischen den Erzengeln des einen Gottes und den aufständischen Dämonen. Ein erbitterter Krieg der seit Äonen wütet und zahlreiche Opfer forderte. Mittlerweile ist auch das Tokio wie wir es kennen komplett ausgelöscht. Die Stadt in welcher wir uns im Laufe des Spiels bewegen, ist lediglich ein Trugbild, aufrecht gehalten von den Mächten des einen Gottes. Aber die göttliche Ordnung scheint mit jedem Tag mehr zu bröckeln. Es ist Zeit den Krieg zu beenden und ein neues Zeitalter einzuleiten.

Im Laufe der Geschichte treffen wir auf die verschiedensten Parteien, welche allesamt eine unterschiedliche Zukunft für die Welt hervorrufen wollen. Die Erzengel wollen die alte Ordnung ihres Gottes aufrechterhalten. In ihren Augen gibt es nur einen wahren Fürsten, welcher die Welt und alles Leben darin beherrschen soll. Eine menschliche Gruppierung mit Namen Bethel unter der Führung des Premierministers von Japan will die Welt auslöschen, neu entfachen und so das alte Tokio retten. Und eine Dritte Partie bestehend aus einer Allianz wischen Dämonen und Menschen will die Quelle der Ordnung vernichten und so das Schicksal beider Rassen in deren eigene Hände legen. Auf welche Seite werden wir uns stellen? Für welches Schicksal der Welt werden wir uns einsetzen? Je nachdem wie wir uns im Spielverlauf entscheiden, werden wir am Ende des Games eines von insgesamt 4 verschiedenen Enden freischalten.

Tokio in der Dämonenwelt

Natürlich erfahren wir die Teile der übegreifenden Story erst nach und nach im Spiel. Kein Angst jedoch an dieser Stelle wegen zu großer Spoiler: die oben getroffenen Erklärungen werden innerhalb der ersten Spielstunden aufgedeckt. Mit dieser übergeordneten Prämisse werden wir jedoch in die Welt von Shin Megami Tensei 5 entlassen. Wir spielen wieder einmal einen ca. 15-jährigen Teenager im Großraum Tokio, welcher zu Beginn Teil einer Highschool-Clique wird. Als sich einer der Gang in einen verlassenen U-Bahn-Tunnel begiebt folgen wir ihm und finden uns Minuten nach dem Start in der Dämonenwelt wieder.

Gleich danach werden wir natürlich auch bereits von niederen Wesen dieser Welt angegriffen und wir können uns gerade noch so verteidigen, indem wir kurzerhand mit einem Mensch-Dämonen-Hybriden verschmelzen. In dieser neuen Form – in der wir ab da durch diese Welt wandeln – können wir mit einem Schwer angreifen und sogar magische Kräfte wirken. Gut gerüstet sind wir nun in der Lage, nach unserem Kumpel in dieser trostlosen Welt zu suchen. Es beginnt der erste Spielabschnitt des Games welcher sich in einem Wüsten-ähnlichem Setting gemischt mit Beton-Ruinen befindet. Bis wir am Ende des ersten Abschnitts unseren Freund wiederfinden und auch die anderen angesprochenen Fraktionen eingeführt werden, verbringen wir die nächsten Stunden mit der Erkundung der Welt und vor allem mit zahreichen Kämpfen.

Insgesamt umfasst das Spiel 4 Areale, welche die Handlung grob in 4 Akte einteilt. Dazwischen könnt ihr auch immer wieder ein paar kleinere Gegenden wie die Highschool unseres Protagonisten, das Hauptquartier von Bethel oder einen altehrwürdigen Tempel betreten – der Großteil findet jedoch in der Dämonenwelt statt. In diesen 4 Abschnitten wiederholen sich die Muster sehr stark, weshalb ich auf die Areale 2 bis 4 gar nicht zu sehr eingehen muss. Eines sei dazu nur gesagt: ein wenig mehr Varianz im Artdesign der Gegenden wäre schon sehr wünschenswert gewesen. So verzweigt die einzelnen Level-Abschnitte teilweise auch sind, irgendwann hat man sich an den immer wieder aufkeimenden Beton-Ruinen einfach sattgesehen. Ich werde daher die einzelnen Aspekte von Shin Megami Tensei 5 anhand des ersten Areals beleuchten. Beginnen wir deshalb mit dem großen Lichtblick – den Kämpfen gegen die Heerscharen an Dämonen, welche sich uns in den Weg stellen.

Licht am Ende des Tunnels

Was mir am Spiel abseits der Einführung als allererstes auffiel, ist die löchrige deutsche Übersetzung. Die Sprachausgabe gibt es ohnehin nur auf Englisch oder wahlweise als kostenloser DLC auf Japanisch. Untertitel und Menütexte können sind auch in Deutsch verfügbar, was für die Shin Megami Tensei-Reihe auch nicht immer so selbstverständlich war. Allerdings wurde bei weitem nicht alles an HUD-Elementen auch tatsächlich übersetzt. Jegliche Menüs im Game gleichen einem Flickenteppich an englischen Texten, in denen pflichtbewusst die gut die Hälfte durch deutsche Übersetzungen ersetzt wurden. Das hat mich persönlich jetzt nicht gestört, trägt aber nicht unbedingt zu einem konsistenten Bild bei. Wenn jemand die englische Sprache nicht so gut beherrscht, wird er mit der Navigation in diesem Spiel gerade zu Beginn so seine Probleme haben. Und mit den vielen Menüs muss man sich zwangsweise gut außeinandersetzen, will man das Kampfsystem voll und ganz verinnerlichen.

Wie schon in den Persona-Spielen, funktioniert das rundenbasierte Kampfsystem auch in SMTV nahezu gleich gut. Anstatt unserer Teenager-Party stehen uns hier nun eben eine Handvoll verbündeter Dämonen zu Seite. Mit diesen greifen wir nacheinander an – wenn wir einen kritischen Treffer landen erhöht sich die Anzahl unserer Turns, verfehlen wir einen Angriff wird die Anzahl unserer Möglichkeiten stark verringert. Durch die Gegner, welche oft in Gruppen auf uns treffen und verschiedene Stärken und Schwächen besitzen, ergeben sich dadurch oft knifflige Kämpfe, in welchen wir strategisch vorgehen müssen um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Wird nämlich nur unser Hauptcharakter KO gehen, ist das Spiel dennoch vorbei, selbst wenn unsere Mitstreiter noch stehen.

Das kann im Spiel schon regelmäßig passieren. Zum Teil deshalb, wir vor dem Kampf unsere Gegner samt deren Macken nicht kennen, oder weil das Game so gut wie nie automatisch speichert, weshalb wir an den letzten manuellen Speicherpunkt zurückgesetzt werden. Dieser kann oft 30 Minuten zurückliegen. Das ist schon oft sehr frustrierend. Das Spiel warnt uns im Lauf der Handlung zwar immer wieder vor neuen, starken Dämonen die gleich auf uns zukommen. Die tatsächliche Stärke finden wir aber naturgemäß immer erst im eigentlichen Gefecht heraus – genauso wie auch eventuelle Schwachpunkte. Speichert daher so oft es euch möglich ist um F0rtschritt nicht unnötig zu verlieren.

Durch diese Tatsache ergibt sich jedoch die spannende Situation, dass man in jedem Kampf – und sei es gegen den noch ach so klein erscheinende Gegner – strategisch vorgeht. Auch die Level der Kontrahenten bleibt konstant relativ hoch. So kann es im ersten Kapitel schon ein paar Mal passieren, dass ihr einen Kampf mit einem Monster auslöst, dass 4-5 Level über eurem liegen. Ohne gezieltes attackieren der Schwächen ist so ein Gefecht dann relativ chancenlos. Das experimentieren mit neuen, eigenen Dämonen, welche aus Fusionen eurer bisherigen Mitstreiter gewonnen werden können, ist daher ein probates Mittel um euch stetig zu verbessern. Natürlich könnt ihr neue Verbündete auch durch Überreden während des Kampfes gewinnen, auch wenn das bei mir nicht oft sehr vielversprechend geendet hat. Zu sehr hatte ich das Gefühl, dass die richtige Antwortmöglichkeit blanke Willkür gleicht.