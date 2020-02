Sennheiser PXC 550 II Test: Gelungenes Upgrade?

Letztes Jahr auf der IFA 2019 angekündigt , landete das Upgrade des PXC 550 nun in unserem Testlabor – was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem PXC 550 II Test.

Wie bereits erwähnt, wirkt der Hörer sehr robust und die Materialen hochwertig. Der Hörer wird mit einem mit gepolsterten Bügel sowie zwei gepolsterten Over-Ear-Muscheln am Kopf gehalten. Zweitgenannte könnt ihr auf Wunsch auch direkt bei Sennheiser nachbestellen und selbst austauschen. Der PXC 550 II sitzt genau wie der Vorgänger fest am Kopf, ohne irgendwo zu drücken. Hier kommt den AnwenderInnen auch das geringe Gewicht von 220 Gramm zu Gute. Selbst schnelle Bewegungen mit dem Kopf (Headbanging ausgenommen) bringen den Hörer kaum aus der Position. Für mich als Brillenträger ist immer ein stundenlanger Belastungstest extrem wichtig, denn viele Kopfhörer fangen nach rund 1-2 Stunden an unangenehm auf das Ohr und dieses wiederum auf den Brillenbügel hinterm Ohr zu drücken. Diesen Belastungstest hat der PXC 550 II gut überstanden – auch nach Stunden am Kopf drückt – zumindest bei mir – nichts.

Sound- und Telefoniecheck

In meinem Soundcheck bekam es der Hörer – wie alle meinen Testobjekte – mit Klassik (u.a. Smetana – Die Moldau) sowie aktuellen Techno- Rock- und Popsongs zu tun. Für mich als Nicht-Audiophiler hören sich alle Genres richtig gut an. Ich vermisse nicht eine Sekunde den Musikprofilschalter des Vorgängers, um etwas nachzujustieren. Falls ihr das dennoch tun möchtet, könnt ihr auf die kostenlose Sennheiser Smart Control App setzen, die im Play Store (1,9 Sterne – Stand 28.2.2020) oder Apple Store erhältlich ist. Ich habe sie selbst ausprobiert und nicht wirklich viel Mehrwert für mich festgestellt. Hier findet ihr direkt von Sennheiser weitere Informationen zur App.

ANC und Anti-Wind-Control

Kommen wir nun zum für mich wichtigsten Grund, warum man rund 300 Euro für einen Hörer ausgibt: hochwertige Rauschunterdrückung. In einer Zeit, in der die permanente Lärmbeschallung – vor allem in der Stadt – immer schlimmer wird, wünscht man sich immer wieder mal eine Ruhe-Oase. Die kann euch der PXC 550 II – wie auch alle anderen ANC-Hörer – zwar nicht bieten, aber er macht das Aufenthalten in urbanen Umgebungen aber auch bei Veranstaltungen (z.B. gamescom) wesentlich angenehmer, da monotone Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder ähnliches aktiv unterdrückt wird. Anfangs extrem ungewohn, lernt man das Gefühl nach wenigen Minuten lieben und man möchte nicht mehr ohne sein – zumindest erging es mir so. Und der PXC 550 II macht seinen Sache wirklich gut! Hier merkt man meiner Meinung nach einen gigantischen Unterschied zu Low- und Midprice-Modellen wie dem TaoTronics TT BH047 (hier geht’s zu meinem Test) oder den iFrogz Airtime Vibe (hier geht’s zu meinem Test).

Das kennen wir allerdings schon großteils vom PXC 550, doch auch hier spendiert Sennheiser den KäuferInnen des Nachfolgermodells ein Upgrade in Form des Anti-Wind-Modus. Als Wiener ist man gewohnt, dass in Wien gerne mal eine ordentliche Brise herrscht. Telefonieren mit aufgesetzten Kopfhörern ist so nur schwer möglich, doch das ändert sich mit dem Anti-Wind-ANC des PXC 550 II. Im Praxistest hat mein Gegenüber von nur minimalen Einbußen der Sprachqualität berichtet, obwohl es bei mir richtig windig war.