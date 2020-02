Sonys Top-Modell Xperia 1 II wurde angekündigt

Das neue Sony-Flaggschiff Xperia 1 II wird im Jahr 2020 veröffentlicht. Dies ließ Sony verlautbaren – mehr zum Gerät gibt’s hier!

Über das Xperia 1 II

Die Namensgebung des neuen Smartphones (warum nicht einfach Xperia 2?) ist ein wenig fragwürdig, das muss man Sony lassen. Doch keinen Kompromiss soll es bei der Leistung geben: Vieles, was das Xperia 1 gut gemacht hat, soll nun weiter verbessert werden. Als Flaggschiff-Gerät wird der Preis wohl jenseits der 900 Euro liegen, und der Releasetermin wird irgendwo um den Juni 2020 sein. Mit einem 21:9-Seitenverhältnis wartet Sony erneut als einziger Hersteller auf, und deshalb wirkt das Smartphone länger als andere.

Der 6,5 Zoll große OLED-Bildschirm kann mit 4K-Auflösung punkten, und HDR unterstützt das Smartphone ebenso. 90 Hz sollen genauso möglich sein wie etwa beim OnePlus 7T, und so wie beim Xperia 10 II wird auch beim Xperia 1 II eine 3,5 mm-Buchse sowie der obligate IP65/68-Spritzwasserschutz mit von der Partie sein. Bei der Kamera werden drei 12 MP-Sensoren und ein Tiefensensor an der Rückseite, aber auch eine 8 MP-Kamera an der Front verfügbar sein. Mal sehen, ob die Gesamtleistung des Smartphones eines Flaggschiffes würdig ist!