Sennheiser Momentum True Wireless 3 Firmware-Update macht Lust auf mehr

Der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 wird dank neuer Firmware, welche über die Smart Control App (iOS, Android) heruntergeladen werden kann, jetzt noch besser. Das Update bringt unter anderem Multipoint-Konnektivität und einen neuen, hochauflösenden Klangmodus – für ein noch vielfältigeres Hörerlebnis.

​„In unserem neuesten Update spiegeln sich die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten wider, die mit dem MOMENTUM True Wireless 3 einhergehen. Durch die Option, unsere Kopfhörer von nun an auch per Bluetooth Multipoint zu koppeln, können Nutzer*innen von ihrer Musikstreaming-App auf dem Smartphone zu einem Anruf auf dem Laptop wechseln, ohne eine neue Verbindung herstellen zu müssen“, sagt Frank Foppe, Produkt Manager des Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3. „Unser neuer High Resolution Sound-Modus verbessert zudem das Hörerlebnis noch weiter, sodass unsere Nutzer*innen eine lebendige Soundkulisse erleben, die man sonst nur von kabelgebundenen Kopfhörern kennt.“

Neue (Verbindungs-) Möglichkeiten

​Mit dem neuesten Update für den MOMENTUM True Wireless 3 können Nutzer*innen unmittelbar zwischen zwei gekoppelten Geräten wechseln. Ob zwischen Arbeits- oder Privatgerät, zwischen Podcast auf dem Tablet oder einer Serie auf dem Laptop – dank Multipoint wechseln die Kopfhörer zukünftig automatisch zwischen zwei verbundenen Geräten. Alternativ können Nutzer*innen aber auch selbst zwischen den verbundenen Geräten hin- und herwechseln, ohne diese immer wieder neu verbinden zu müssen. Über die Betriebssysteme verschiedener Hersteller hinweg unterstützt die Multipoint-Konnektivität sogar den Wechsel zwischen unterschiedlichen Codecs wie aptX Adaptive und SBC.

​Für ein Hörerlebnis auf höchstem Niveau

​Das neue Update für den MTW3 bringt Hörer:innen die Details ihrer Musik noch näher. Im Fokus steht dabei der neue High Resolution Sound-Modus, der eine Tiefe von 24 Bit und eine Abtastrate von 96 Kilohertz ermöglicht. Durch die Verbindung mit einer Audioquelle, die ebenfalls auf dem aptX Adaptive Codec basiert, erhöht der Modus die Bluetooth-Bitrate für optimalen Klang auf bis 420 Kilobit pro Sekunde. In Umgebungen, in denen die kabellose Verbindung durch viele Störfrequenzen auf die Probe gestellt wird (wie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln), kann der MOMENTUM True Wireless 3 die Datenskalierung des Codecs nutzen, um die Qualität der Verbindung immer wieder neu anzupassen. Nutzer*innen können den High Resolution Sound-Modus über die Smart Control App aktivieren – und können so die Hi-Res-Option der Musikstreaming-Plattform ihrer Wahl optimal nutzen.

​Verfügbarkeit

​Bluetooth Multipoint und der High Resolution Sound-Modus kommen mit der neusten Firmware (2.10.19 oder aktueller), die per Update über die Smart Control App (App Store, Google Play Store, 4.1.5 oder aktueller) installiert werden kann. Das Update enthält außerdem zahlreiche Verbesserungen für die Bluetooth-Verbindung sowie die touchbasierten Steuerungsfunktionen des MOMENTUM True Wireless 3. Mehr über den MTW3 erfahrt ihr in unserem Review.