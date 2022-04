Sennheiser Momentum True Wireless 3 ab 10.5.2022 erhältlich

Die Sennheiser Momentum-Reihe bekommt Zuwachs durch den Momentum True Wireless 3, der ab 10. Mai dieses Jahres erhältlich ist. Was die neuen In-ears zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Überragendes Klangerlebnis

​Wie sein Vorgänger (hier geht’s zum Test des MTW2) bieten die neuesten Momentum-Earbuds eine herausragende Klangqualität, in deren Mittelpunkt der Sennheiser True Response-Schallwandler steht. Der dynamische, in Deutschland gefertigte 7-mm Treiber erzeugt einen überwältigenden Stereoklang mit kraftvollen Bässen, natürlichen Mitten und detaillierten Höhen. Die neue Funktion „individualisiertes Hören“ passt das Klangerlebnis zusätzlich optimal an den individuellen Geschmack der Nutzer:innen an: Durch einen geführten Test in der neuen Smart Control App lässt sich so ein maßgeschneidertes Klangprofil erstellen. Darüber hinaus bietet die App eine Auswahl an Presets und vielfältige Equalizer-Einstellungsmöglichkeiten, um den Klang noch besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

​Da der MTW3 für den Alltag und vor allem für unterwegs entwickelt wurde, hat Sennheiser die Ohrhörer mit adaptiver Geräuschunterdrückung ausgestattet: Die Ohrhörer analysieren über die Außenmikrofone kontinuierlich die Umgebungsgeräusche und passen die Geräuschunterdrückung automatisch und in Echtzeit an. Wer seine Umgebung wahrnehmen möchte, um zum Beispiel Zugdurchsagen zu hören, kann die Geräuschunterdrückung per Fingertipp deaktivieren oder in den Transparenzmodus wechseln, in dem Außengeräusche über die Mikrofone eingeblendet werden.

​Für die bestmögliche Synchronisation zwischen Audio- und Videoinhalten unterstützen die neuen Momentum Earbuds zudem eine Vielzahl von Audio-Codecs wie AAC, SBC und aptX Adaptive, welche die Latenz auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus verfügt jeder Ohrhörer jetzt über drei Mikrofone, die für eine kristallklare Gesprächsqualität sorgen und so reibungslose Videoanrufe ermöglichen. Die intuitive Touch-Bedienung des MOMENTUM True Wireless 3, die Nutzer:innen über die App an ihre persönlichen Vorlieben anpassen können, erleichtert die Steuerung von Audioinhalten sowie den Zugriff auf Sprachassistenten.