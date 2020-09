Sennheiser HD 800 S Anniversary Edition: Auf 750 Stück limitierter Luxuskopfhörer angekündigt

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens veröffentlicht der Audiospezialist Sennheiser die HD S Anniversary Edition, die weltweit auf nur 750 Stück limitiert ist. Das Referenzmodell für Audiophile, das wegen seiner brillanten Klangwiedergabe und der beeindruckenden Räumlichkeit geschätzt wird, erscheint anlässlich des Jubiläums als besondere Sammleredition, die mit einem exklusiven Finish in Mattgold und die individuelle Seriennummer als Lasergravur auf dem Kopfbügel aufwartet.

Den Unterschied in jedem Detail hören

Brillante Höhen, präzise Tiefenwiedergabe und ein außergewöhnlich klares Klangbild in Kombination mit einem Frequenzbereich von 4 bis 51.000 Hz machen den HD 800 S zu einer beliebten Wahl unter Musikliebhabern. Das Diaphragma des 56-mm Schallwandlers besteht aus dem von Sennheiser patentierten Duofol-Transducer Material, um eine exakte Musikwiedergabe zu garantieren und Nachhall zu reduzieren. Dadurch liegen Verzerrungen bei unter 0,02 Prozent. Außerdem verringert die innovative Absorber-Technologie den sogenannten „Maskiereffekt“, ein akustisches Phänomen, welches darauf beruht, dass das menschliche Gehör höhere Töne mit niedriger Lautstärke nicht wahrnehmen kann, wenn gleichzeitig deutlich lautere Töne in einem tieferen Frequenzbereich auftreten. Die patentierte Technologie sorgt dafür, dass die Energie der Resonanzen absorbiert wird und verhindert so unerwünschte Pegelspitzen im Frequenzgang. Sie sorgt dafür, dass selbst feinste Nuancen der Musik über den gesamten Frequenzbereich wahrnehmbar bleiben. Auch die ohrumschließenden Hörmuscheln wurden mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Das Design leitet die Schallwellen leicht angewinkelt in den Hörkanal und erzeugt so ein beeindruckend natürliches und räumliches Klangerlebnis.

Luxuriöses Design für luxuriösen Klang

Die Jubiläumsedition des HD 800 S wird am Hauptsitz des Audiospezialisten in der Wedemark handgefertigt. Für die Ohrmuscheln verwendet Sennheiser glasfaserverstärkten Kunststoff, ein Material aus der Luftfahrtindustrie, damit die Kopfhörer besonders langlebig, aber dennoch leicht sind. Die Ohrpolster werden aus einem weichen, veganen Verlours-Material hergestellt und garantieren einen optimalen Tragekomfort, während das Gitter und die Grills aus Edelstahl gefertigt werden. Der mattgoldene Bügel, Dekorring und Muschelring verleihen der Jubiläumsedition des HD 800 S ein einzigartig elegantes Aussehen, das ebenso außergewöhnlich ist wie ihr Klang.

Preis und Verfügbarkeit der HD S Anniversary Edition

Die HD 800 S Anniversary Edition wird ab dem 22. September um 1.599 EUR im Sennheiser Webshop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein.