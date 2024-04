Seht hier die Triple-i-Initiative (also AAA-Indies, also III-Spiele?)

Nun ist die Triple-I-Initiative vorbei. Das ist eine 45-minütige Präsentation von Spielankündigungen und Trailern – seht sie hier bei uns!

Mehr zur Triple-i-Initiative

Teilgenommen haben Kaliber wie Slay The Spire-Entwickler MegaCrit, Darkest Dungeon-Entwicklern Red Hook und Dead Cells-Studio Evil Empire. Was macht ein “Triple-I”-Spiel zu einem “Triple-I”-Spiel, im Gegensatz zu einem regulären Indie? Höchstwahrscheinlich sind es besonders interessante, oder doch finanzstarke Indies, die schon mal einen guten Titel veröffentlicht haben – man weiß es aber nicht genau. Sei es, wie es sei: Die III-Indies sind ein schlankeres, ruhigeres Showcase, ganz ohne Gastgeber oder Werbung oder Promi-Drop-Ins – das macht das Ganze angenehm anzusehen. Und hey, auch hier gibt es Weltpremieren und gute Spiele zu sehen! Seht euch den Stream am besten einfach selber an: