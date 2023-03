Seht hier die Nacon Connect 2023 im Stream

In wenigen Stunden ist es soweit und er Nacon Connect 2023 Stream mit zahlreichen Neuigkeiten zu Titeln wie Der Herr der Ringe: Gollum, Gangs of Sherwood und RoboCop startet. Insgesamt werden in der Online-Pressekonferenz 15 Spiele vorgestellt. Damit ihr nicht lange suchen müsst, könnt ihr euch den Live-Stream hier bei uns ab 19:00 Uhr anschauen. Worauf freut ihr euch am Meisten? Neuigkeiten zu Gollum, RoboCop oder vielleicht ganz neue Spielreveals?