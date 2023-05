Sega und Creative Assembly kündigen Total War: Pharaoh an

SEGA und Creative Assembly kündigen mit Total War: Pharaoh den nächsten Teil der preisgekrönten Strategie-Reihe für Oktober 2023 an. Total War: Pharaoh lässt euch in die turbulenten Ereignisse des ägyptischen Neuen Reiches eintauchen, wo ihr das Schicksal dreier großer Kulturen bestimmt, die inmitten des katastrophalen Zusammenbruchs des Bronzezeitalters ums Überleben kämpfen.

“Es gibt nur wenige Epochen, die so ikonisch sind wie das Alte Ägypten; voller politischer Intrigen, katastrophaler Ereignisse und großer Kriegszüge ist es der perfekte Schauplatz für einen Total War-Titel”, so Game Director Todor Nikolov. “Als Pharao müssen Sie Ägypten vor dem Untergang bewahren und Ihr Volk durch den unheilvollen Zusammenbruch des Bronzezeitalters führen. Es liegt am Spieler:innen, zu überleben oder in der Geschichte zu verschwinden.”