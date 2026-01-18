Sega feiert 35 Jahre Sonic the Hedgehog – was kommt da auf uns zu?

Sega hat seine Pläne angekündigt, dieses Jahr das 35-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog zu feiern. Mit Spielen, oder was?

Sonic wird 35

Neben einem neuen Jubiläumstrailer, der entwickelt wurde, um „Hype aufzubauen und Sonics beste Momente zurückzuspulen“, hat Sega „eine energiegeladene Liste von Jubiläumsprogrammen“ versprochen, die „Sonics Vermächtnis feiern und gleichzeitig Fans auf der ganzen Welt zusammenbringen“. Dazu gehören „digitale Inhalte, die die Entwicklung von Sonic im Laufe der Jahrzehnte hervorheben“, Fantreffen, Marken- und Einzelhandelspartnerschaften mit limitierten Waren, Museums-Pop-ups und Kunstausstellungen, Live-Konzertfeiern und „ein brandneuer narrativer Podcast“. Weitere vom 35-jährigen Jubiläum inspirierte Inhalte, Partnerschaften, Sammlerstücke und Fan-Erlebnisse werden das ganze Jahr über enthüllt, sagte es.

Es wird kein neues Sonic the Hedgehog-Videospiel erwähnt, aber es ist selten, dass das Maskottchen von Sega eine solche Jubiläums-Veröffentlichtung auslässt. Das letzte große Hauptspiel Sonic, Sonic Frontiers, wurde jedoch vor fast vier Jahren im Jahr 2022 veröffentlicht. Der Spaß-Racer CrossWorlds ist da aktueller. „Wir sind unglaublich stolz darauf, 35 Jahre unseres geliebten Sonic-Franchise mit unseren Fans zu feiern“, sagte Marcella Churchill, Vizepräsidentin des Markenmarketings von Sega. „Dieser Meilenstein ist nicht nur ein Spiegelbild unserer Vergangenheit, sondern auch ein Blick in die Zukunft, während wir weiter innovativ sind und wachsen. Wir wollen unsere Community zusammenbringen und unvergessliche Erlebnisse für alle unsere Fans im Jahr 2026 schaffen!“