Sonic Racing: CrossWorlds (Nintendo Switch 2) erscheint am 4. Dezember 2025

Sega hat das Erscheinungsdatum für die Switch 2-Version von Sonic Racing: CrossWorlds bestätigt. Ein Vollpreisspiel noch vor Weihnachten!

Zu Sonic Racing: CrossWorlds

Die Switch 2-Version des Spiels wird am Donnerstag, den 4. Dezember, digital auf Switch 2 zum Preis von 69,99 Euro erhältlich sein. Darauf folgt eine physische Veröffentlichung Anfang 2026, für deren Veröffentlichungsdatum noch bestätigt werden muss. Diese physische Veröffentlichung wird das vollständige Basisspiel auf der Cartridge enthalten, sagt Sega.

Spieler, die bereits die Switch-Version von Sonic Racing: CrossWorlds besitzen, können für 10,- Euro auf die Switch 2-Version upgraden, aber in der ersten Woche wird dies ermäßigt sein. Vom 3. bis zum 10. Dezember kostet das Switch 2 Upgrade-Paket stattdessen nur 5,- Euro. Sega sagt, dass alle Inhalte und Fortschritte aus der Switch-Version auf die Switch 2-Version übertragen werden, wenn wir das Upgrade kaufen.