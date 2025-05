Sega bringt Virtua Fighter 5 REVO auf Konsolen samt Nintendo Switch 2

In der Zwischenzeit kommt Virtua Fighter 5 REVO, das Remaster, das erstmals im Januar für PC veröffentlicht wurde, für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, mit Cross-Play-Unterstützung, Rollback-Netcode und neuen Inhalten. „Seit dem Start von Virtua Fighter 5 REVO haben wir Ihre Anfragen nach Multiplattform-Support über den offiziellen VF Discord und andere Kanäle gehört“, sagte Seiji Aoki, Produzent von Legacy-VF-Projekten, während des Live-Streams. „Wir im Entwicklungsteam möchten Benutzern auf allen Plattformen die Möglichkeit geben, Virtua Fighter 5 REVO zu genießen, also freuen wir uns, Ihnen diese Ankündigung zu machen. „Wenn wir den Titel auf mehrere Plattformen bringen, planen wir auch, Cross-Play-Unterstützung einzubeziehen. Und um Ihr Cross-Play-Erlebnis noch reibungsloser zu gestalten, wird die Rollback-Funktionalität, die in der Steam-Version verwendet wird, auf allen Plattformen unterstützt.“ Er fügte hinzu: „Wir werden noch mehr Inhalte hinzufügen, um dies zu mehr als nur einem einfachen Port zu machen, über den wir Ihnen in zukünftigen Updates erzählen werden.“