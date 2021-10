Sega bringt Sin Chronicle im Dezember 2021 auf iOS und Android

Sega gab Details zum neuen RPG Sin Chronicle bekannt. Was uns mit diesem Game möglicherweise erwartet, lest ihr gleich hier!

Über Sin Chronicle

Vor ein paar Wochen pfiffen es die Spatzen von den Dächern, und nun wird es Realität. Segas Sin Chronicle wird am 15. Dezember in Japan auf iOS- und Android-Geräte erscheinen. Die Vorregistrierung ist gerade in den jeweiligen App-Stores gestartet, ob das Spiel auch im Westen erscheint, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat Sega einen Trailer geteilt, den wir hier an dieser Stelle vorstellen wollen: