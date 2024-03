SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort: Familien-Ferienspecial im Sommer

Bei erstbester Gelegenheit, sobald sich ein paar freie Tage anbieten, packen Familien Wanderschuhe und Badehose ein und freuen sich auf unbeschwerte Tage „easy going“ in den Tiroler Bergen. Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort im Paznauntal bereitet Groß und Klein unvergessliche Sommertage. Hier spielt es keine Rolle, ob die Kinder begeisterte Bergsteiger:innen sind oder lieber in ihrem Tempo die Natur entdecken. Wandern von der Tür weg, radeln, am Gebirgsbach einen Staudamm bauen, die Waldtiere beobachten, riechen, fühlen, schmecken. Die Region See-Kappl-Ischgl-Galtür ist ein einziger „Outdoor-Spielplatz“. Wer gerade nicht mit Wanderschuhen oder Bike seine Abenteuer bestreitet, der tobt sich im Spiel-, Sport- und Wasserpark im Ortszentrum aus. Am Badesee von See haben Kinder ihren großen Spaß.

Nach einem ereignisreichen Tag wickeln sich die Kleinen in kuschelige Kinderbademäntel und genießen entspannende Stunden im Family Relax Room. Das SeeMOUNT weiß, was Eltern und Kinder brauchen. Moderne Familiensuiten, der Happy Kids Raum zum Spielen und viele praktische Zusatzleistungen für die Kinder kommen dem Active Life sehr entgegen. Vom Kinderbettchen über Hochstühle, von Malsets im Restaurant bis zum Kindermenü dreht sich vieles um die jüngsten Hotelgäste. Familien, die sich im SpaMOUNT erholen möchten, schätzen die eigene Textilsauna sowie den Infinity-Outdoorpool. Im SeeMOUNT Movie Room, dem hauseigenen Hotelkino, treffen sich die Cineasten. Täglich werden hier Kinderfilme gespielt.

Wer Kinder hat, der weiß: Auf Hunger und Durst sollte man immer vorbereitet sein. Darum bietet das SeeMOUNT von früh bis spät große und kleine Happen zum Zugreifen. Vom reichhaltigen Frühstück über den frischen SeeMOUNT Light Lunch und süße Verführungen am Nachmittag bis zur bodenlosen Kaffee- und Teetasse bis 17 Uhr und Drinks4free an der alkoholfreien Juice Bar bis 17 Uhr.

Abends wird ein köstliches 5-Gänge-Menü serviert. Im Rahmen der Genusspension plus erleben Feinschmecker exklusives Fine Dining. Im stilvollen Ambiente bringen Spitzenköche Köstlichkeiten aus hochwertigen regionalen und saisonalen Zutaten auf die Teller, die Gaumen und Auge erfreuen. Das macht den Urlaubstag flexibel und kulinarisch höchsterfreulich.

Junge, dynamische Gastgeber:innen setzen im SeeMOUNT alles daran, Genießer:innen, Naturbegeisterten und Familien eine unbeschwerte Auszeit in den Bergen zu bereiten.