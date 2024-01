Seeds of Renewal: Update für World of Warcraft: Dragonflight kommt Mitte Jänner

In einem offiziellen Blogbeitrag bestätigte Blizzard, dass das nächste Update für World of Warcraft: Dragonflight am 16. Januar 2024 erscheint.

Seeds of Renewal in WoW: Dragonflight

Das Update mit dem Titel Seeds of Renewal bringt eine Handvoll neuer Inhalte in das beliebte MMORPG und schließt die aktuelle Storyline-Kampagne der Dracheninseln ab. Eine der beliebtesten Mechaniken, die in World of Warcraft: Dragonflight eingeführt wurden, ist zweifelsfrei das Reiten von Drachen. Derzeit ist die Funktion nur im neuen Erweiterungsbereich, den Dragon Isles, zugänglich. Mit dem Seeds of Renewal-Update wird die Funktion jedoch erweitert, um auf allen Kontinenten der alten Welt nutzbar zu sein, auf denen Fliegen verfügbar ist, zu denen der größte Teil von Azeroth gehört. Ein neues System wird auch hinzugefügt, das Azerothian Archives genannt wird. Spieler:innen können sich in die Geschichte und Überlieferung der Dracheninseln zu versetzen und die Zeit vor der Erweiterung dank wöchentlicher öffentlichen Veranstaltungen im Traitor’s Rest zu erkunden.

Solo- und Gruppenaktivitäten werden verfügbar sein und euch mit Battle Pets, Reittieren und einem Transmog-Set belohnen. Fans von Worgens und Genn Greymane, dem König von Gilneas, werden sich freuen zu sehen, wie der König im Seeds of Renewal-Update endlich versucht, das Königreich Gilneas zurückzuerobern. Gilneas wurde lange vernachlässigt, nachdem er von den Forsaken überfallen und dann von der Cataclysm in der World of Warcraft: Cataclysm-Erweiterung zerrissen wurde. Wir haben die Möglichkeit, König Greymane bei der Rückeroberung von Gilneas zu helfen. Schließlich werden Follower Dungeons im Seeds of Renewal-Update hinzugefügt. Alle acht Dungeons in Dragonflight werden jetzt automatisch zwischen 1-4 KI-Spielern skalieren und füllen, weitere Dungeons werden in Zukunft kommen. Das World of Warcraft 10.2.5 Seeds of Renewal-Update wird am 16. Januar 2024 veröffentlicht.