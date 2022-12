Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März 2023 auf der PS5

Star Wars Jedi: Survivor kann jetzt vorbestellt werden! Erfahrt hier, was aus Cal Kestis wurde und was uns alles erwartet.

In diesem Third-Person-Abenteuer von Respawn Entertainment, das sowohl neue als auch vertraute Orte in der gesamten Galaxie umfasst, kehrt Jedi Cal Kestis zurück. Folgt Cals verzweifeltem Kampf, die Galaxie vor drohender Dunkelheit zu schützen, während das Imperium ihn sowohl physisch als auch mental an die Grenzen bringt. Cal stellt sich mit seinen Freunden alten und neuen Bedrohungen, während er als einer der letzten verbliebenen Jedi in der Galaxie Widerstand leistet. Wie weit wird er gehen, um zu schützen, wer und was ihm am wichtigsten ist? Fünf Jahre nach Star Wars Jedi: Fallen Order ist Cal kein Padawan mehr und geht seinen Weg als Jedi weiter.