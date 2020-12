Sea of Solitude The Director’s Cut erscheint am 4.3.2021 Switch-exklusiv

Quantic Dream und das Berliner Entwicklerstudio Jo-Mei haben heute eine neue Publishing- und Distributionspartnerschaft für Sea of Solitude: Director’s Cut angekündigt, welches exklusiv für Nintendo Switch erscheint. Cornelia Geppert, Gründerin und Creative Director von Jo-Mei, enthüllte den Titel, der am 4. März 2021 veröffentlicht wird, während The Game Awards 2020.

Sea of Solitude: The Director’s Cut versetzt euch in ein tief berührendes Abenteuer, in dem man die Reise von Kay verfolgt – einer jungen Frau, die durch ihre Verzweiflung und Einsamkeit in ein Monster verwandelt wurde. In einer ebenso wunderschönen wie auch verstörenden Welt gilt es, Kay auf ihrer Suche nach Ruhe und Frieden zu begleiten. In dem sie metaphorische Kreaturen konfrontiert, welche qualvolle Emotionen heraufbeschwören denen sich Kay stellen muss, lernt sie immer mehr über ihre Umgebung, aber noch viel wichtiger, über sich selbst.