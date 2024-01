Sand Land hat einen Erscheinungstermin: Am 26. April 2024 ist es so weit

Bandai Namco sagte, wann das Action-RPG Sand Land kommt, das auf der Manga-Serie von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama basiert.

Vorbestellungen für mehrere Editionen des Spiels sind jetzt live, eine schöne Zeit lang vor der Veröffentlichung für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen. Denn Sand Land wird am 26. April 2024 erscheinen, und Unentschlossene haben somit noch viel Zeit, über eine Vorbestellung nachzudenken. Das Spiel befindet sich in der Entwicklung im japanischen Studio ILCA, das auch hinter Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle und dem letztjährigen One Piece Odyssey stand, die auch Bandai Namco veröffentlicht hat. „Taucht ein in eine Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter einem extremen Wassermangel leiden”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des Spiels.