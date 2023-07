Samsung stellt Galaxy Z Flip5, Fold5, Watch6 und Tab S9 vor

Ende Juli hat sich Samsung nicht lumpen lassen und zeigt, warum der Hersteller nicht umsonst an der Spitze steht. Mit einem starken Aufgebot an neuer Hardware kommt hier so richtig Leben auf den Markt, und was Samsung alles vorgestellt hat, lest ihr gleich hier bei uns!

Das Galaxy Z Flip5

Oh, dieser kleine Formfaktor! Der Außenbildschirm misst gerade mal 3,4 Zoll in der Diagonale und bietet jede Menge Platz für alltägliche Interaktionen. Doch wenn ihr das Samsung Galaxy Z Flip5 aufklappt, entfaltet sich der 6,7 Zoll große AMOLED-Screen. Ein Aluminiumrahmen sorgt für den nötigen Halt, und die Bildschirme sind mit Gorilla Glass Victus 2 bestens geschützt. Hinzu kommen wahlweise 256 oder 512 GB an Speicherplatz, 8 GB Arbeitsspeicher und ein Akku mit 3.700 mAh Fassungsvermögen. Da ihr vieles über den großen Außenbildschirm erledigen könnt, wird die Akkulaufzeit bestimmt für die längsten Tage reichen. Zusätzlich könnt ihr das Gerät mit 25 Watt schnell wieder aufladen (15 Watt kabellos), und eine IPX8-Zertifizierung bescheinigt den Wasserschutz.

Zum Galaxy Z Fold5

Darf’s ein wenig größer sein? Das Samsung Galaxy Z Fold5 wird von einem großen Smartphone zu einem kleinen Tablet. Ganz wie das Flip5 schließt auch dieses Gerät ganz ohne Spalt (ob sich das im Alltag mit Staubkörnern, Schmutz, Sand und dergleichen rächt?). Ebenso teilt sich dieses Produkt den IPX8-zertifizierten Wasserschutz, das Gorilla Glass Victus2-Display den Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy-Prozessor und die Schnellladefunktion für den 4.400 mAh fassenden Akku (25 Watt kabelgebunden, 15 Watt kabellos). Eine verbesserte Kühlfunktion stellt die Leistung auch bei langen Gaming-Sessions sicher, und mit 1.750 bits Helligkeit könnt ihr auch beruhigt in der Sonne ins Handy gucken. Der S Pen Fold Edition ist dabei als Styles eine ideale Ergänzung, so wie die 256 oder 512 GB Speicherplatz nebst 12 GB Arbeitsspeicher.

Die Galaxy Tab S9-Serie

Nicht eines, nicht zwei, sondern drei Geräte kommen hier auf uns zu. Die Tablets wurden Samsung Galaxy Tab S9 (11 Zoll), S9+ (12,4 Zoll) und S9 Ultra (14,6 Zoll) getauft. Sie unterscheidet die Größe, der integrierte Speicherplatz und Arbeitsspeicher, die Kameraaustattung sowie – no na – das Fassungsvermögen des Akkus. Ansonsten teilen sich die drei Tablet-Brüder den starken Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy-Prozessor, den IP68-zertifizierten Staub- und Wasserschutz, die 45 W-Schnellladefunktion, die Kompatibilität mit dem S Pen Creator Edition sowie den grandiosen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz. Doch auch eine Book Cover-Tastatur und ein Outdoor Cover können erstanden werden, damit Vieltipper:innen und Outdoor-Fans ihr Tablet bestmöglich nutzen können. Etwas für euch?

Zur Galaxy Watch6-Serie

In unserem Test waren wir vom Vorgänger bereits angetan, und diese Stärken will die Samsung Galaxy Watch6-Serie natürlich weiter ausspielen. Ein größeres Display, Staub- und Wasserschutz nach IP68, mehr Akkuleistung und ein hoher Grad an Personalisierbarkeit tun jedem Gerät gut. Vor allem kann euer Schlaf- und Gesundheitscoach euer körperliches Wohlbefinden im Blick behalten, während ihr keinen Gedanken daran verwenden müsst. Sowohl Schlaf, Zyklus als auch Trainings lassen sich so ideal trocken, und die Unterschiede zwischen der regulären Uhr und einer Watch6 Classic sind rasch aufgezählt. Die Größen sind anders (40 und 44 mm, und 43 und 47 mm bei der Classic), das Material unterscheidet sich (Aluminium vs. Edelstahl bei der Classic), aber alles andere ist komplett gleich. Sehr gut, gerade bei so etwas Persönlichem wie einer Armbanduhr!

Ihr seht, Samsung feuert in diesem Sommer an allen Fronten, und zur offiziellen Website geht es gleich hier. Ist bei all dieser Hardware auch etwas für euch dabei?