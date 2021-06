Samsung hält Online-Event auf dem MWC 2021 ab

Samsung hält auf dem MWC 2021 eine Online-Veranstaltung ab. Am 28. Juni ist so weit – was wird uns da erwarten?

Über die Veranstaltung am MWC 2021

Samsung wird über die neue kommende Smartwatch-Plattform von Google sprechen. Sie wird Googles Wear OS und Samsungs Tizen zusammenführen, wenn man ersten Berichten Glauben schenken darf. Diese neue Plattform wird höchstwahrscheinlich auf der virtuellen Präsentation von Samsung auf dem MWC 2021 vorgestellt werden. Weiters wird sich das Unternehmen auf das Galaxy-Ökosystem, neue Uhren und die mobile Sicherheit konzentrieren wird.

Die Veranstaltung wird am 28. Juni von 19:15 bis 20 Uhr gestreamt. Auf der offiziellen MWC-Veranstaltungsseite wird erklärt, dass Samsung “Smartwatches neu erfindet und neue Möglichkeiten für Entwickler und Verbraucher schafft”, was zumindest eine Art ersten Blick auf die Zukunft der Samsung-Smartwatches verspricht.

Mehr Details

Das neue Smartwatch-Betriebssystem, das Anfang dieses Jahres bei Google I/O angekündigt wurde, ist ein großer Moment für die beiden Unternehmen. Samsungs Smartwatches gelten als Aushängeschild für Android-Wearables, aber sie verwenden seit Jahren ihr eigenes Betriebssystem und App Store. Und Wear OS von Google hat unter dem Mangel an starken Hardwarepartnern gelitten. Da hilft auch die enge Integration bis tief ins System kaum.

Das neue Kooperationsprojekt könnte die Probleme beider Unternehmen lösen, was die Vorschau des neuen Betriebssystems (vorläufig als Wear bekannt) zu einer aufregenden, neuen Möglichkeit für ein neues Wearable-Kraftpaket macht. Die anderen beiden Aspekte der Veranstaltung sind das “Galaxy-Ökosystem” und „Mobile Sicherheit“. Für Einzelheiten müssen wir noch bis zum 28. Juni warten. Was haltet ihr davon?