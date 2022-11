Rune Factory 3 Special kommt 2023 für Nintendo Switch

Rune Factory 3 Special ist eine überarbeitete und erweiterte Version des klassischen RPG / Lifesimulation-Titels.

Mehr zu Rune Factory 3 Special

Hier ist eine Übersicht über das Spiel über die westlichen Verlage XSEED Games und Marvelous Europe: Rune Factory 3 Special bietet verbesserte Grafik für eine neue Generation zusammen mit vielen neuen Funktionen. Das Spiel kehrt nach mehr als einem Jahrzehnt nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf Nintendo DS zurück und bietet HD-Grafik und neu gestaltete 3D-Charaktermodelle, die einem beliebten Eintrag in der Rune Factory-Serie neues Leben einhauchen. Ob ihr in Dungeons Abenteuer erleben, auf dem Bauernhof arbeiten oder Romantik finden wollt, erlebt das Fantasieleben, das ihr euch schon immer gewünscht habt. Auch in Teil 5 ist das möglich!

In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle von Micah, einem jungen Mann mit der Macht, sich in ein goldenes schafartiges Monster zu verwandeln. Von einer jungen Frau gerettet, nachdem sie kopfüber in die Provinzstadt Sharance gefallen ist, erwacht Micah ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit und befindet sich bald in einen langjährigen Konflikt zwischen Menschen und Monstern. Micah muss daran arbeiten, Brücken zwischen den Rassen zu bauen, um den Frieden wiederherzustellen, während er gleichzeitig sein eigenes schockierendes Geheimnis aufdeckt. Rune Factory 3 Special soll am 2. März 2023 in Japan und 2023 im Westen für Switch erscheinen.