RTS Crossfire: Legion feiert Early Access Start

Prime Matter und Smilegate feiern – wie geplant – den Crossfire Early Access Start auf Steam. Was euch in der Early-Access-Version aber auch im finalen Spiel erwartet, erfahrt ihr hier.

Ankündigungen für die Early Access-Phase von Crossfire: Legion

Die Early-Access-Version ermöglicht es euch, den gesamten ersten Akt zu spielen und sich in einer Koop- und zwei Mehrspieler-Modi zu messen. Zudem könnt ihr euch auch in den Multiplayer-Ranglisten messen und um den ersten Platz kämpfen. Ihr stellt eure eigene, individuell angepasste Armee zusammen, mit der ihr – hoffentlich – alle Feinde bezwingen könnt. Aber wie das alte Klischee besagt, überlebt kein Plan das erste Gefecht, also solltet ihr darauf vorbereitet sein, die Strategie im Laufe des Spiels anpassen zu müssen. Letztlich liegt es an euch, strategisches Geschick auf dem Schlachtfeld unter Beweis zu stellen.