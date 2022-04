Crossfire: Legion: RTS startet am 24.5.2022 in den Early Access

Prime Matter und Smilegate verkündeten nun feierlich, dass das Echtzeitstrategiespiel Crossfire: Legion am 24. Mai 2022 in den Early Access startet. Ihr könnt es aber schon vorher auf ihre Wunschliste auf Steam setzen.

Worum geht’s?

In Crossfire: Legion übernehmt ihr die Kontrolle über einen furchtlosen Fraktionskommandanten (und seine Armee) einer der drei Fraktionen – Black List, Global Risk und New Horizon – und kämpft in Einzel- und Mehrspieler-Kampagnen um die Vorherrschaft in einer Vielzahl von Terrains und Umgebungen.

Die Early-Access-Version ermöglicht es euch, den gesamten ersten Akt zu spielen und sich in einer Koop- und zwei Mehrspieler-Modi zu messen. Zudem könnt ihr euch auch in den Multiplayer-Ranglisten messen und um den ersten Platz kämpfen. Ihr stellt eure eigene, individuell angepasste Armee zusammen, mit der ihr – hoffentlich – alle Feinde bezwingen könnt. Aber wie das alte Klischee besagt, überlebt kein Plan das erste Gefecht, also solltet ihr darauf vorbereitet sein, die Strategie im Laufe des Spiels anpassen zu müssen. Letztlich liegt es an euch, strategisches Geschick auf dem Schlachtfeld unter Beweis zu stellen.