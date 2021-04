RPG-Shooter Outriders seit 1. April erhältlich

Kein Aprilscherz! Der RPG-Shooter Outriders von People Can Fly und Square Enix ist seit gestern dem 1. April 2021 erhältlich. Der Titel erschien zeitgleich sowohl für die Playstation 4, Playstation 5, die Xbox One, Xbox Series X, sowie für den PC (Steam, Epic Store und GeForce NOW) bzw. Google Stadia.

Das actiongeladene Game wurde von den Machern von Gears of War: Judgment und Bulletstorm entwickelt. Außerdem entstand das Spiel in Zusammenarbeit mit den Square Enix External Studios, den kreativen Köpfen hinter Sleeping Dogs und Just Cause (hier geht es zu unserem Test der PS4-Version von Just Cause 3).