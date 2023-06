Rogue Legacy 2 kommt nun auch für PlayStation-Konsolen

Rogue Legacy 2 ist ein Roguelike, das nur Xbox-, Switch- und PC-Fans seit seinem Release im letzten Jahr spielen konnten.

Rogue Legacy 2 auf PlayStation

Aber nun ist es so weit: Nächste Woche sind PlayStation-Fans endlich an der Reihe. Der Entwickler Cellar Door Games hat angekündigt, dass Rogue Legacy 2 am 20. Juni den Sprung zu PlayStation-Konsolen machen wird. Wie im ersten Spiel bekommt ihr einen zufällig generierten Ritter mit einer Mischung aus Stärken und manchmal urkomisch lähmenden Schwächen durch eine weitläufige Burg, um Monster zu töten, Schätze zu sammeln und neue Gebiete zu entdecken. Zwischen den Läufen investiert ihr eure hart verdiente Beute, um euer Stadthauptquartier zu verbessern und neue Geschäfte zu erschließen. Nebenbei verbessert ihr die Eigenschaften eurer Krieger, um die Chance zu erhöhen, das nächste Mal noch weiter zu kommen. Übersicht gefällig? Hier der Trailer für euch!