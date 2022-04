Rockstar und Remedy kündigen Remakes von Max Payne und Max Payne 2 an

Remedy Entertainment hat angekündigt, dass es die ersten beiden Max Payne-Spiele für Konsolen und PC der nächsten Generation neu gestaltet.

Mehr zum Max Payne Remake

Der finnische Spieleentwickler hat eine Vereinbarung mit dem Herausgeber Rockstar, der immer noch das Urheberrecht an der Serie besitzt, getroffen, um das Original Max Payne und seine Fortsetzung Max Payne 2: The Fall of Max Payne neu aufzulegen. Während sich das Projekt derzeit in der frühen Konzeptentwicklungsphase befindet, hat Remedy enthüllt, dass beide Spiele in einem einzigen Paket für PC, PS5, Xbox Series X und Series S veröffentlicht werden. Laut der Ankündigung wird Remedy die Spiele mit seiner eigenen proprietären Northlight-Spiel-Engine entwickeln (die gleiche, die es für den absolut fantastischen metaphysischen Shooter Control verwendet hat), wobei der Entwickler eine“ AAA-Spielproduktion” verspricht. Ob das auch die typischen Crunch-Zeiten beinhalten wird?

Jedenfalls ist Rockstar mehr als bereit, das gesamte Geld für das Produktionsbudget, die Marketing- und Vertriebskosten der Max Payne-Kollektion zu bezahlen, wobei Remedy im Nachhinein Tantiemen erhalten wird. “Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde bei Remedy auf uns zukamen, um die ursprünglichen Max Payne-Spiele neu zu gestalten”, sagte Rockstar Games-Gründer Sam Houser. “Wir sind massive Fans der Arbeit, die das Remedy-Team im Laufe der Jahre geschaffen hat, und wir können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen.“ Derzeit ist es noch weit zu früh, um über einen Veröffentlichungstermin zu spekulieren – es wird wohl noch eine Weile dauern.