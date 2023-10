Rocket League stampft den Spieler-zu-Spieler-Handel ein

Der Spieler-zu-Spieler-Handel in Rocket League ist demnächst Geschichte. Als Hintergrund wird eine Epic Games-Richtlinie zitiert.

Bye, Handel in Rocket League

Der Entwickler Psyonix gab bekannt, dass Peer-Transaktionen am 5. Dezember 2023 aus dem Titel entfernt werden. Die beliebte Funktion fügte eine Tiefe im Game hinzu, da die Spieler abseits des Games Handelspartner suchten und oft Websites von Drittanbietern nutzten, um geeignete Tauschpartner zu finden. Psyonix sagt, dass es diese Websites in Zukunft als “betrügerisch” betrachten wird. Das Studio schrieb, dass die Entscheidung auf den Kosmetikrichtlinien der Muttergesellschaft Epic Games basierte, die den Verkauf verbieten und nur In-Game-Trades erlauben.

“Wir nehmen diese Änderung vor, um mit dem allgemeinen Ansatz von Epic für Spielkosmetik und Artikelshop-Richtlinien in Einklang zu bringen, bei denen Artikel nicht handelbar, übertragbar oder verhandelbar sind”, heißt es in dem Blogbeitrag der Ankündigung. Psyonix deutet jedoch darauf hin, dass die Autos des Spiels in anderen Titeln erscheinen. “Dies eröffnet zukünftige Pläne für einige Rocket League-Fahrzeuge, die im Laufe der Zeit zu anderen Epic-Spielen kommen und den spielübergreifenden Besitz unterstützen.” So weit, so gut – trifft euch das persönlich?