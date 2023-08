Robodunk erscheint am 25. September 2023 für PC und Nintendo Switch

Jollypunch Games hat angekündigt, dass das ambitionierte Spielzeug-Roboter-Basketballspiel Robodunk am 25. September 2023 auf Switch und PC ankommt.

Robodunk wie NBA Jam

Wer Realismus sucht, ist hier fehl am Platz. Denn in Robodunk geht es um Spielzeugroboter, die auf verquere Weise dem Basketballspiel frönen. Alle Bewegungen werden übertrieben, es gibt Waffen, und alles scheint als Holz gefertigt zu sein. Nicht nur das, es gibt auch eine Roguelite-Mechanik, die euch mehrere Runden nacheinander spielen lässt, bis ihr schlussendlich geschlagen werdet. Dann beginnt ihr von vorne, allerdings dürft ihr dann eure Roboter aufrüsten oder neue anschaffen. Klingt schräg? Schaut euch den Trailer an: