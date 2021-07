RoboCop Rogue City angekündigt (Release 2023)

NACON und Metro Goldwyn Mayer (MGM) geben bekannt, dass sie eines neuen RoboCop-Videospiels, das auf den ersten drei Filmen des originalen RoboCop-Universums basiert, auf den Markt bringen werden. Das Spiel wird eine neue RoboCop-Story beinhalten und vom Studio Teyon, das durch das Spiel Terminator: Resistance bekannt ist, entwickelt und im Jahr 2023 für Konsolen- und PC-Plattformen erscheinen.

Robocop Background

RoboCop ist ein klassisches Sci-Fi-Action-Adventure und eine der kultigsten Filmreihen Hollywoods aller Zeiten. Erstmals 1987 veröffentlicht, ist die Reihe auch heute noch auf der ganzen Welt beliebt. Nächstes Jahr feiert RoboCop sein 35-jähriges Jubiläum, während das Franchise, durch zahlreiche Produkte, Lizenzen und Auftritte in Videospielen, nach wie vor ein wichtiger Teil der Popkultur ist. Vor wenigen Jahren wurde ein RoboCop-Filmreboot veröffentlicht, der vieles vom Kultfranchise schuldig geblieben ist.

Würdiges Comeback 2023?

NACON und Teyon werden mit MGM zusammenarbeiten, um ein authentisches RoboCop-Spielerlebnis zu entwickeln, das der DNA des Franchise treu bleibt und die Fans in eine originelle Geschichte eintauchen lässt, die es ihnen ermöglicht, in die Rolle von niemand Geringeres als RoboCop selbst zu schlüpfen. Im Original-RoboCop-Film wird Polizist Alex Murphy von skrupellosen Kriminellen tödlich verwundet. Innovative Ärzte sind in der Lage, ihn zu retten und machen ihn zu einem unaufhaltsamen Cyborg zur Verbrechensbekämpfung, der “RoboCop” genannt wird.

“Wir freuen uns, mit MGM zusammenzuarbeiten, um eine neue Vision eines beliebten Franchise anzubieten, das vor über 30 Jahren entstanden ist. Dieses Spiel passt perfekt zu unserem Ziel, einem möglichst breiten Publikum unterschiedliche Spielerlebnisse zu bieten”, sagt Alain Falc, CEO von NACON.