Roblox kommt im Oktober 2023 auf PlayStation und Meta Quest VR

Roblox, die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Spieleplattform, kommt diesen Oktober auf PlayStation 4 und PlayStation 5.

Dave Baszucki, CEO von Roblox, gab die Nachricht im Rahmen einer Keynote bekannt, die am Freitag auf der Roblox Developers Conference 2023 geteilt wurde. Roblox ist kein einzelnes Spiel, sondern eine beliebte Gaming-Plattform, auf der Benutzer sowohl Games erstellen als auch spielen. In der Keynote am Freitag kündigte Baszucki an, dass die Plattform etwa 65,5 Millionen täglich aktive Nutzer hat und dass die Menschen im Jahr 2022 15 Millionen verschiedene “Erfahrungen” gespielt haben.

Zusätzlich zu den PlayStation-Konsolen wird Roblox noch im September 2023 auf Meta Quest VR-Headsets starten. Die Änderung stellt nun (neben physischer Hardware) einen weiteren Einstiegspunkt für Konsolenbenutzer:innen dar, um Roblox zu spielen. Das Spiel kann auf MacOS, mobilen Geräten, Windows-PCs und Xbox-Konsolen gespielt werden. Nächsten Monat werden Millionen von PlayStation-Besitzern in der Lage sein, die Plattform und ihre Spiele herunterzuladen. Werdet ihr euch den Titel einmal ansehen?