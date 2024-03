Riverresort Donauschlinge****: Tage voll Genuss, Erlebnis und Magie an der Donau

Wer jetzt schon lieber an den Frühling als an den Winter denkt, der wird sich über die geplanten Events im Riverresort Donauschlinge**** freuen. Nicht nur, dass am Naturwunder Schlögener Schlinge die Wander- und Radsaison früh beginnt. Es wird sich auch wieder viel um außergewöhnliche Wandererlebnisse, um Yoga an der Donau und die vierbeinigen Lieblinge drehen.

Hundeseminare und pure Entspannung

Im Riverresort Donauschlinge**** sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich herzlich willkommen. Wer in seinem Genuss- und Wellnessurlaub seinem treuen Freund auch noch etwas beibringen möchte, der kommt zum Hundeseminar mit Dog-Profi Hundetrainer Sascha Steiner. Der Hund zieht an der Leine, verbellt die Nachbarn oder stresst sich hin und her? Von 10. bis 13. April und von 06. bis 09. Juni 2024 widmet sich Sascha Steiner Themen „Von der Leinenführung bis zum entspannten Hund“. Das Riverresort Donauschlinge ist ein Aktiv- und Wellnesshotel, in dem sich Herrchen, Frauchen und Hund rundum wohlfühlen können. Für die tierischen Gäste ist bestens gesorgt. Futter- und Wassernapf, Handtuch und Kuscheldecke, Leckerlis und Gassi-Sackerl sind vorbereitet. In das Restaurant dürfen die Hunde auch mit (ausgenommen ist der Buffetbereich). An schönen Sommertagen lassen sich Feinschmecker auf der Donauterrasse mit Blick auf den mächtigen Strom heimische Köstlichkeiten schmecken – natürlich in Begleitung ihres „besten Freundes“.

Erste Vollmondwanderungen im Frühling

Wenn der Vollmond die Nacht erleuchtet, dann machen sich Wanderbegeisterte vom Riverresort Donauschlinge**** aus auf den Weg zu einer unvergesslichen Tour im Mondschein. Zunächst bringt die Fähre die Teilnehmer der beliebten Vollmondwanderungen zum Ausgangspunkt ihres nächtlichen Erlebnisses nach Inzell. Von dort geht es in der Abenddämmerung den Ciconia Weg entlang (8 km, ca. 300 Höhenmeter). Wenn der Vollmond aufgegangen ist, erreichen die Wanderer den Steiner Felsen und Schlögener Ausblick – Wow-Momente, die bleibende Eindrücke hinterlassen: Das Naturwunder Schlögener Schlinge liegt den staunenden „Nachteulen“ im mystischen Schein in seiner ganzen, unverfälschten, wildromantischen Schönheit zu Füßen. Um das nötige Equipment vom Leihrucksack über Getränke bis zur Stirnlampe kümmert sich das Team des Riverresort Donauschlinge. Die herzlichen Gastgeber begleiten ihre Gäste durch die Vollmondnächte und bereiten für die Rückkehr ins Hotel zu später Stunde eine wärmende Suppe und Getränke vor. Wann ist es soweit: Am 23. Mai und am 20. Juli 2024 stehen die ersten Vollmondwanderungen des Jahres auf dem Programm (Preis pro Person 20 Euro, Anmeldung unter www.donauschlinge.at).

Yoga-Frühling an der Donau

Das Riverresort Donauschlinge**** ist ein beliebter Treffpunkt der Yogis. Von 28. bis 30. Juni 2024 und von 22. bis 24. November 2024 kommt Yoga-Lehrerin Eva Anaya ins Haus, um mit Yoga-Freunden in der Umgebung des mächtigen Flusses und der wunderbaren Natur Kraft zu tanken. Fortgeschrittene und Yoga-Anfänger sind gleichermaßen eingeladen, an „Yoga an der Donau“ teilzunehmen. Mehrere Yoga-Einheiten pro Tag und Meditationen sind in den Yoga-Paketen des Riverresort Donauschlinge inkludiert.

Wandern und Biken oder am Donauufer auf der Hotel-Relaxwiese die Seele baumeln lassen – das unkomplizierte Vier-Sterne-Hotel lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste zu begeistern. Vom Donau-SPA bis zur regionalen Feinschmecker-Kulinarik mit einem traumhaften Ausblick über die Donau dreht sich alles um eine genussvolle Pause vom Alltag. Dank des All-inclusive-Konzepts des Riverresorts Donauschlinge mit zahlreichen Zusatzleistungen behalten kühle Rechner den Überblick über ihr Urlaubsbudget.

Veranstaltungen im Sommer 2024

17.08.24: Magic Summer Night Wochenende

Leistungen: 3 Tage / 2 Nächte (16.–18.08.) oder 4 Tage / 3 Nächte (15.–18.08.) Donau ALLinclusive, 1 Glas Donauperle zur Begrüßung, großes Barbecue auf der Donauterrasse, Livemusik, Close up Magie, sensationelles Feuerwerk an der Donau, Fotobox, Open Air Cocktailbar – Preis p. P.: ab 299 Euro für 2 Nächte, ab 429 Euro für 3 Nächte

Vollmondwanderungen (23.05., 20.07., 19.08., 18.09.24)

Leistungen: Fährfahrt bis Inzell, geführte Wanderung am Ciconia Weg, Leihrucksack mit Stirnlampe und Getränk, Wanderbegleitung, wärmende Suppe und Getränk bei Rückkehr, Hunde herzlich willkommen – Preis p. P.: 20 Euro