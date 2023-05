Reus 2 befindet sich in der Entwicklung

Das 2D-Gott-Spiel-Genre bekommt mit Reus 2 einen Nachfolger für PC. Mittlerweile ist es über zehn Jahre her, und ihr dürft eure eigene perfekte Welt schaffen!

Über Reus 2

Im Originalspiel übernahmen wir die Kontrolle über Riesen, die so mächtig waren, dass sie ganze Welten neu gestalten und erschaffen konnten. Das Entwicklerstudio Abbey Games hat seitdem eine Reihe interessanter Titel gemacht, darunter Renowned Explorers und das typischere Gottspiel Godhood. Jetzt arbeitet es mit dem Verlag Firesquid Games für eine direkte Fortsetzung von Reus zusammen, zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Originals. “Der ursprüngliche Reus ist ein Jahrzehnt alt, und in der Spielewelt hat sich viel verändert. Wir freuen uns, Reus 2 in diese neue Ära zu bringen und zu zeigen, was es all denen bringen kann, die ihre eigene perfekte Welt schaffen wollen!” sagen die drei Gründer von Abbey Games, Maarten Wiedenhof, Manuel Kerssemakers & Adriaan Janseen. Zur offiziellen Steam-Website des Spiels geht es jedenfalls gleich hier entlang!